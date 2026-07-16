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16 июля 2026 в 22:35

«Палочная дисциплина»: в МИД РФ сделали неутешительный для ЕС вывод

Захарова: страны ЕС признают невозможность сохранить курс на помощь Киеву

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя так называемый саммит Украина — Восточная Европа. По словам дипломата, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой.

«Палочная» дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине, — уточнила Захарова.

Она также отметила несостоятельность региональных форматов, создаваемых для продвижения антироссийского проекта. Общественность стран Юго-Восточной Европы хорошо понимает суть западных планов, которые, по мнению дипломата, могут привести к полномасштабному конфликту на континенте.

Ранее Захарова обратила внимание, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен больше не стоит приезжать в Киев. Она иронично указала, что «каникулы» в столице Украины закончились. Эти заявления прозвучали после того, как главе Еврокомиссии пришлось бежать в подземное убежище на фоне сигнала воздушной тревоги в Киеве. Она застала ее во время разговора с журналистами.

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