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16 июля 2026 в 19:08

«Каникулы кончились»: Захарова обратилась к фон дер Ляйен

Захарова посоветовала фон дер Ляйен больше не приезжать в Киев

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен больше не стоит приезжать в Киев, заявила в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, «каникулы» в столице Украины закончились.

Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились и нечего туда больше таскаться, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что главе Еврокомиссии пришлось бежать в подземное убежище на фоне сигнала воздушной тревоги в Киеве. Она застала ее во время разговора с журналистами. Перед этим политик обсуждала новые инициативы по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины, а также вопросы присоединения и подготовки к зиме.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вручил западной гостье орден Европы «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины». Телеведущая Ольга Скабеева назвала этот поступок своеобразной «взяткой» за поддержку вступления Киева в ЕС.

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Киев
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