Президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы, написала телеведущая Ольга Скабеева в МАКСе. По ее мнению, эта награда могла быть своеобразной «взяткой» за поддержку вступления республики в Европейский союз.

Побрякушка в обмен на членство в ЕС. Получается, взятка? — задалась вопросом Скабеева.

15 июля фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения новых инициатив по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины, а также вопросов присоединения и подготовки к зиме. Зеленский вручил главе ЕК орден Европы «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины».

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что фон дер Ляйен, по его мнению, открыто признает ведение ЕС войны против России и полное финансирование прокси-конфликта. Он отметил, что Евросоюз направляет средства на боевые действия, а не на восстановление экономики.

До этого стало известно, что фон дер Ляйен стала фигуранткой скандала из-за закрытого чата с Зеленским и лидерами других европейских стран. Она отказалась предоставить переписку после запроса исследовательской организации.