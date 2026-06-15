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15 июня 2026 в 18:07

Трамп ухмыльнулся на вопрос журналиста о встрече с Зеленским

Трамп проигнорировал вопрос журналиста о встрече с Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Американский президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На опубликованных в Telegram-канале телеведушей Ольги Скабеевой кадрах можно увидеть, как хозяин Белого дома ухмыляется в ответ на вопрос и быстро уходит.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон об исключении русского языка из списка защищенных Европейской хартией был подписан украинским президентом в начале переговоров о вступлении Киева в ЕС. По его словам, все действия направлены на то, чтобы крепче зацементировать безоговорочную поддержку европейцами нацистского режима в Киеве.

Также военный политолог Александр Перенджиев заявил, что у Зеленского нет права приглашать российского президента Владимира Путина на саммит «Большой семерки». По его словам, подобные полномочия принадлежат только действующим членам G7.

До этого глава РФ заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, в данном процессе должны учитываться национальные интересы РФ.

Россия
Ольга Скабеева
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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