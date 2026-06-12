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12 июня 2026 в 17:35

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия готова вести переговоры по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в данном процессе должны учитываться национальные интересы России.

Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов, — сказал Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что серьезных предпосылок к завершению конфликта на Украине пока нет. Она также указала, что Западу не нужна единая и суверенная Россия. Председатель Совфеда добавила, что западные элиты перестали пытаться скрывать свою русофобию.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сейчас не ведется. Дипломат отметил, что Киев продемонстрировал свою недоговороспособность. Небензя добавил, что украинская сторона не идет на компромиссы, так как для руководства республики, включая президента Владимира Зеленского, выгодно продолжение боевых действий.

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