«Предпосылок не просматривается»: Матвиенко об окончании кризиса на Украине Матвиенко: предпосылок к завершению конфликта на Украине пока нет

Серьезных предпосылок к завершению конфликта на Украине пока нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В колонке для «Парламентской газеты» она также указала, что Западу не нужна единая и суверенная Россия. Председатель Совфеда добавила, что западные элиты перестали пытаться скрывать свою русофобию.

В нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается, — отметила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине встали на паузу. Однако, по его словам, американские представители продолжают поддерживать контакт как с российской, так и с украинской стороной.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что достичь мира на Украине можно только при ее полной капитуляции. Она должна быть подписана на условиях России, подчеркнул парламентарий. Журавлев отметил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский всеми силами препятствует переговорам с РФ.