«Герань» ударила по судну с грузом ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 июля

«Герань» ударила по судну с грузом ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 июля

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 июля?

Дрон «Герань» ударил в корму судна с грузом ВСУ

По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области. На кадрах видно, как беспилотник приближается к судну и врезается в его кормовую часть.

«Расчеты БПЛА „Герань-2“ поразили сухогруз в Черном море , который шел в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», — сказано в сообщении МО РФ.

Эксперт рассказал о точных попаданиях «Искандера» по объектам ВПК Украины

ВС России при нанесении ударов по украинским военным объектам используют ракеты «Искандер-М» в сочетании со снарядами комплексов С-400 для обеспечения высокой точности попаданий, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что схожие характеристики ракет двух комплексов затрудняют перехват целей украинской ПВО.

«В результате комплекс Patriot принимает эти ракеты за ракеты „Искандер“. И таким образом, „Искандер“ имеет возможность абсолютно точно поражать те цели, которые были намечены», — объяснил он.

ВС РФ закрепились на востоке Писаревки и западе Кияницы в Сумской области

ВС РФ закрепились на восточных окраинах Писаревки и западных рубежах Кияницы в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Ранее он заявил, что российские военнослужащие выдавливают украинские войска из Писаревки и ведут зачистку местности.

«Наши бойцы закрепились на восточных окраинах Писаревки и на западных рубежах Кияницы», — сказал Марочко.

Силы ВС РФ продвинулись на запад и восток от сумского Иволжанского

ВС РФ продвинулись на запад и восток от населенного пункта Иволжанское Сумской области, расширив зону контроля, сообщил Марочко. По его словам, российские бойцы уже начали зачищать лес восточнее Иволжанского.

«По той информации, которая мне поступает с Сумского направления и непосредственно из района Иволжанского — наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в западном и восточном направлениях от данного населенного пункта», — сказал он.

Российские морпехи уничтожили трех диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, уничтожив трех диверсантов, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Цезарь. Он уточнил, что диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и проникнуть в тыл подразделений.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подозрительную группу удалось своевременно обнаружить благодаря наблюдению за участком местности.

«По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном», — рассказал Цезарь.

Читайте также:

Федоров решил стать президентом Украины: три сценария смены Зеленского

Счет для наемника и «обезглавленные» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 июля

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС: убийство главного инженера, последствия