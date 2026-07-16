Раскрыта причина точных попаданий «Искандера» по объектам ВПК Украины Военэксперт Кнутов: ракеты «Искандер» очень эффективны в связке с С-400

ВС России при нанесении ударов по украинским военным объектам используют ракеты «Искандер-М» в сочетании со снарядами комплексов С-400 для обеспечения высокой точности попаданий, заявил в интервью ИС «Вести» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что схожие характеристики ракет двух комплексов затрудняют перехват целей украинской ПВО.

В результате комплекс Patriot принимает эти ракеты за ракеты «Искандер». И, таким образом, «Искандер» имеет возможность абсолютно точно поражать те цели, которые были намечены, — объяснил он.

Ранее Кнутов заявил, что США не допустят создание заводов по выпуску зенитных ракетных комплексов Patriot на украинской земле. По мнению аналитика, такие предприятия разместят в государствах Запада, чтобы уберечь их от возможных ударов со стороны России.

В свою очередь украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что заявления о налаживании производства ракет для американских систем Patriot на Украине являются преждевременными. По его словам, их выпуск представляет собой сложный технологический процесс, требующий наличия устойчивой инфраструктуры.