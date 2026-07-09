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09 июля 2026 в 10:13

Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot

Военэксперт Кнутов: США не дадут Украине строить заводы для производства Patriot

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты не допустят строительства заводов по производству ЗРК Patriot на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, предприятия разместят в западных странах, чтобы защитить их от российских ударов.

Практически лицензия [на производство Patriot] означает, что ключевые элементы этой ракеты будут поставляться [Украине] из США. Украинцы не могут делать двигатели, активную головку самонаведения и многое другое. Киев сможет лишь производить какие-то компоненты и осуществлять сборку боеприпасов. Вряд ли это будет происходить на территории Украины. На сегодняшний день американская компания Lockheed Martin производит в год 700 ракет. Она строит заводы: один в Германии, другой в Румынии, а украинцы повесят лишь свой флаг и вывеску, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что немецкий завод заработает уже в следующем году и намерен выпускать около 700 ракет, из которых 600 будут поставляться на Украину. По мнению эксперта, строительство в Румынии, вероятно, завершится в следующем году. Аналитик также предположил, что украинцы откроют свой производственный цех именно на этом предприятии.

Таким образом, лицензионное производство [ракет Patriot], вероятнее всего, будет вывезено за пределы Украины. Массовому западному потребителю покажут небольшой цех, который приведут в идеальное состояние, и скажут, что на украинской территории собираются ракеты Patriot. Это будет, в общем-то, маскировка для того, чтобы реальное производство находилось в относительной безопасности от российских ударов, — заключил Кнутов.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский предположил, что президент США Дональд Трамп, говоря о предоставлении Украине лицензий на производство ЗРК Patriot, пытается повысить ставки перед предстоящим разговором с президентом России Владимиром Путиным. По словам эксперта, американский лидер уже использовал такой метод перед предыдущей беседой с главой РФ.

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