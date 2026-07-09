Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot

Соединенные Штаты не допустят строительства заводов по производству ЗРК Patriot на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, предприятия разместят в западных странах, чтобы защитить их от российских ударов.

Практически лицензия [на производство Patriot] означает, что ключевые элементы этой ракеты будут поставляться [Украине] из США. Украинцы не могут делать двигатели, активную головку самонаведения и многое другое. Киев сможет лишь производить какие-то компоненты и осуществлять сборку боеприпасов. Вряд ли это будет происходить на территории Украины. На сегодняшний день американская компания Lockheed Martin производит в год 700 ракет. Она строит заводы: один в Германии, другой в Румынии, а украинцы повесят лишь свой флаг и вывеску, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что немецкий завод заработает уже в следующем году и намерен выпускать около 700 ракет, из которых 600 будут поставляться на Украину. По мнению эксперта, строительство в Румынии, вероятно, завершится в следующем году. Аналитик также предположил, что украинцы откроют свой производственный цех именно на этом предприятии.

Таким образом, лицензионное производство [ракет Patriot], вероятнее всего, будет вывезено за пределы Украины. Массовому западному потребителю покажут небольшой цех, который приведут в идеальное состояние, и скажут, что на украинской территории собираются ракеты Patriot. Это будет, в общем-то, маскировка для того, чтобы реальное производство находилось в относительной безопасности от российских ударов, — заключил Кнутов.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский предположил, что президент США Дональд Трамп, говоря о предоставлении Украине лицензий на производство ЗРК Patriot, пытается повысить ставки перед предстоящим разговором с президентом России Владимиром Путиным. По словам эксперта, американский лидер уже использовал такой метод перед предыдущей беседой с главой РФ.