«Надо быть реалистами»: в Киеве высмеяли обещание Трампа по Patriot

«Надо быть реалистами»: в Киеве высмеяли обещание Трампа по Patriot Украинский аналитик Кущ счел обещания США по Patriot маркетингом

Обещания производства ракет для американских систем Patriot на Украине являются преждевременными, заявил изданию «Новости.Live» украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. Эксперт подчеркнул, что их изготовление — это сложный технологический процесс, требующий надежной инфраструктуры.

Обещание по производству Patriot на Украине — скорее маркетинговое заявление. Что касается производства, надо быть реалистами, — сказал Кущ.

Он упомянул планы Rheinmetall построить завод по производству танков на территории Украины и заявление Baykar о строительстве предприятия по выпуску дронов. По словам Куща, таких производств пока не наблюдается.

Ранее в ходе саммита НАТО Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон готов предоставить Киеву лицензию на самостоятельное производство дефицитных ракет к американским комплексам Patriot. Однако профильные эксперты подчеркивают, что развертывание подобного высокотехнологичного производства внутри страны является вопросом долгосрочной перспективы и не решит текущие проблемы на поле боя.

До этого киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что на Украине не получится наладить производство ракет. Он отметил, что Киев не располагает необходимой инженерной базой. Эксперт также добавил, что идея организовать производство в соседних странах, в частности в Польше, выглядит малореалистичной из-за кризиса в отношениях между странами.