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10 июля 2026 в 13:58

Названы главные препятствия для запуска производства Patriot на Украине

WELT: запуск производства ракет Patriot на Украине может занять до двух лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украине может потребоваться до двух лет для запуска собственного производства ракет к американским зенитным комплексам Patriot, пишет Welt. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО о готовности выдать Киеву необходимую лицензию, одного политического одобрения для старта недостаточно, сказано в публикации.

Главными технологическими барьерами для украинской стороны станут передача строго охраняемых американских технологий и выстраивание сложнейшей производственной цепочки, считают обозреватели. Стране необходимо с нуля построить специализированное оборонное предприятие, закупить зарубежное оборудование и пройти длительную сертификацию всех поставщиков.

Эксперт Маркус Шиллер предположил, что украинские заводы, скорее всего, смогут выпускать лишь отдельные элементы вроде двигателей. При этом всю наиболее сложную высокотехнологичную электронику для финальной сборки Киеву все равно продолжат поставлять напрямую из США. Опыт показывает, что в Японии аналогичный процесс организации выпуска по лицензии занял около пяти лет.

Эксперты считают, что главными препятствиями станут передача американских технологий, создание нового предприятия и выстраивание производственной цепочки, — резюмировали в издании.

Ранее глава МИД Андрей Сибига Украины заявил, что страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, ракеты Украине нужны «уже сейчас».

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