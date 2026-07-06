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06 июля 2026 в 16:30

Сибига обратился с дерзким предложением к НАТО

Сибига потребовал у НАТО все ракеты Patriot

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
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Страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, ракеты Украине нужны «уже сейчас».

Тысячи таких ракет хранятся по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы для Украины не являются потенциальными! — написал он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Соединенные Штаты передадут европейским странам оружейные технологии для поддержки промышленного производства. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп намерен извлечь из этого финансовую выгоду.

До этого сообщалось, что Германия просит США разрешить ей производить больше американского оружия на своей территории, чтобы восполнить пробелы в европейском военном потенциале. Немецкие власти надеются договориться о совместном производстве до саммита НАТО в Анкаре.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Киев намерен заставить Европу разместить на ее территории производство американских зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы сохранить боеспособность в противостоянии с Россией. Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к Вашингтону с просьбой предоставить Киеву лицензию на выпуск такого оружия.

Европа
НАТО
Андрей Сибига
ЗРК
ракеты
Украина
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