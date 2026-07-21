Советский ракетный комплекс прошел через белорусский тюнинг В Белоруссии модернизировали советский зенитно-ракетный комплекс «Оса»

В Белоруссии модернизировали транспортно-заряжающую машину из состава зенитно-ракетного комплекса «Оса», сообщил Государственный военно-промышленный комитет республики в Telegram-канале. Специалисты завода по ремонту радиоэлектронного вооружения провели глубокую модернизацию базовой модели 9Т217 до уровня 9Т217-1Б.

В рамках работ по обновлению средств ЗРК «Оса» специалисты предприятия провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины 9Т217 до уровня 9Т217-1Б, — говорится в сообщении.

Обновленная машина получила новое грузоподъемное оборудование и средства радиосвязи, а краном теперь можно управлять дистанционно. Шасси заменили на современный МАЗ-5316 с колесной формулой 4х4 — вместо советского трехосного БАЗ-5939.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил на Международном военно-морском салоне «Флот-2026», что возможности модернизированного российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» могли повлиять на американскую концепцию ударных сил «золотого флота». По его словам, часть характеристик американских кораблей класса TRUMP схожа с теми, что реализованы в российском крейсере.