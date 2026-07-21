Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 17:27

Советский ракетный комплекс прошел через белорусский тюнинг

В Белоруссии модернизировали советский зенитно-ракетный комплекс «Оса»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белоруссии модернизировали транспортно-заряжающую машину из состава зенитно-ракетного комплекса «Оса», сообщил Государственный военно-промышленный комитет республики в Telegram-канале. Специалисты завода по ремонту радиоэлектронного вооружения провели глубокую модернизацию базовой модели 9Т217 до уровня 9Т217-1Б.

В рамках работ по обновлению средств ЗРК «Оса» специалисты предприятия провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины 9Т217 до уровня 9Т217-1Б, — говорится в сообщении.

Обновленная машина получила новое грузоподъемное оборудование и средства радиосвязи, а краном теперь можно управлять дистанционно. Шасси заменили на современный МАЗ-5316 с колесной формулой 4х4 — вместо советского трехосного БАЗ-5939.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил на Международном военно-морском салоне «Флот-2026», что возможности модернизированного российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» могли повлиять на американскую концепцию ударных сил «золотого флота». По его словам, часть характеристик американских кораблей класса TRUMP схожа с теми, что реализованы в российском крейсере.

Страны СНГ
Белоруссия
модернизация
ЗРК
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА
Правящая партия Германии выберет нового лидера фракции
Врачи спасли россиянку с беременностью в рудиментарном роге матки
Российская армия ударила по цеху судоремонтного завода в порту Черноморска
Хакеры прорекламировали криптовалюту на взломанном аккаунте Ле Пен
Инфантино призвали уйти из ФИФА после скандальных решений на ЧМ-2026
«Отрыжка девяностых»: Милонов высказался о черных риелторах
ВС России нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ
Стали известны дата и место похорон журналиста Бурлаки
В порту Николаева поразили судно с ценным грузом для ВСУ
«Я был очень расстроен»: бодибилдер о смерти Вадима do4a Иванова
Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей
Армия России атаковала объекты ВСУ в порту Одесса
ВСУ стерли критику экс-министра обороны после его отставки
Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае
Украинскую учительницу наказали за показ мультфильма на русском языке
Российские дроны обрушились на логистические центры ВСУ в Запорожье
Врач перечислила последствия ожирения
Истребители Су-34 уничтожили три пункта дислокации ВСУ
В Германии пожаловались на рекордный пивной спад
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.