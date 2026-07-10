«Проданы третьей стране»: Турция тайно избавилась от российских ЗРК Hürriyet: Турция продала российские ЗРК С-400 одной из стран Персидского залива

Турция перепродала зенитные ракетные системы С-400, приобретенные у России, одной из стран Персидского залива, заявила обозреватель газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви. По ее информации, Анкара объявит о сделке позже. Накануне, 9 июля, велась работа над устранением некоторых проблем, к полуночи они были решены, указала журналист.

По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. <...> Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие — Катар, лучше всего дождаться официального заявления, — отметила Сельви.

Ранее сообщалось, что Турция и США обсуждают сценарий передачи ЗРК С-400 другому государству. По словам источников, Анкара стремится выйти из-под действия американских санкций CAATSA и ищет юридическое решение, которое бы устроило Вашингтон.

До этого востоковед Владимир Аватков выразил мнение, что Турция продолжает отстаивать самостоятельный курс, но внешнее давление со стороны коллективного Запада с каждым месяцем усиливается. Он подчеркнул, что США последовательно добиваются вовлечения Анкары в противостояние с Москвой, используя для этого как дипломатическую риторику, так и экономические рычаги.