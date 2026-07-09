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09 июля 2026 в 13:31

Востоковед раскрыл, в каких ипостасях Запад видит Турцию

Востоковед Аватков: США не нужна стабильная и самостоятельная Турция

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Турция продолжает отстаивать самостоятельный курс, но внешнее давление со стороны коллективного Запада с каждым месяцем усиливается, заявил в интервью ИС «Вести» востоковед Владимир Аватков. По его словам, США последовательно добиваются вовлечения Анкары в противостояние с Москвой, используя для этого как дипломатическую риторику, так и экономические рычаги, включая перспективу снятия санкционных ограничений и возвращения Турции в программу истребителей F-35.

Трамп предлагает вернуть Турцию в программу F-35, будет льстить, говорить, что прилетел в Анкару только из-за Эрдогана. Однако цель Вашингтона прозрачна — использовать турецкий ресурс для давления на Россию. Турецкое руководство, в свою очередь, пытается сохранить маневр, удерживая баланс между разными центрами силы, но эта стратегия с каждым годом дается все тяжелее, — отметил Аватков.

По мнению эксперта, Запад видит Анкару лишь в двух ипостасях — либо как управляемого партнера, либо как дестабилизирующий фактор в стратегически важных регионах: в акватории Черного моря, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. При этом устойчивая и независимая Турция, по его словам, не вписывается в логику американских интересов.

Ранее политолог Ниджат Сезгин заявил, что повышение востребованности Анкары в рамках Североатлантического альянса вовсе не свидетельствует о смене приоритетов НАТО в пользу турецкой стороны. По его словам, Альянс все чаще позиционируется как структура, где Турция будто бы занимает ключевые позиции.

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