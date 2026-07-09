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09 июля 2026 в 11:47

Политолог оценил перспективы учета национальных интересов Турции в НАТО

Политолог Сезгин: возросшая роль Турции в НАТО не меняет интересов Блока

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Повышение востребованности Анкары в рамках Североатлантического альянса вовсе не свидетельствует о смене приоритетов НАТО в пользу турецкой стороны, заявил политолог, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин. В беседе с РИА Новости он отметил, что Альянс все чаще позиционируется как структура, где Турция будто бы занимает ключевые позиции.

Рост значения Турции не означает, что НАТО превратилось в организацию, отвечающую ее национальным интересам, — сказал Сезгин.

Он добавил, что саммит НАТО в Анкаре стал скорее инструментом для создания видимости усилившегося турецкого влияния внутри Альянса, нежели отражением реального положения дел. По словам эксперта, приоритеты объединения сосредоточены совсем в иной плоскости: это приспособление к новым глобальным вызовам и сохранение доминирующих позиций западного военно-политического блока.

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения на сумму не менее $50 млрд (3,82 трлн рублей) в рамках форума оборонной промышленности. Контракты охватывают закупки систем ПВО, БПЛА, а также реализацию совместных проектов в области вооружений.

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