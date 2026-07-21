Российские С-400 в Турции могут перейти в руки третьих стран Турция продолжает переговоры о реэкспорте ЗРК С-400 третьим странам

Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта приобретенных у России зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его слова приводит газета Türkiye. Он подчеркнул, что планы национальной обороны разрабатываются на основе тщательного анализа текущих и будущих угроз.

В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающимся третьих стран. Планы нашей национальной обороны, как всегда, разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция и США обсуждают передачу российских ЗРК С-400 третьей стране Персидского залива для выхода из-под санкций CAATSA. Анкара разрабатывает юридическое решение, удовлетворяющее Вашингтон, но варианты деактивации или хранения под контролем США не подходят. Рассматривается полный вывод С-400 из Турции. ОАЭ могут стать покупателем комплексов.