Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 09:06

Российские С-400 в Турции могут перейти в руки третьих стран

Турция продолжает переговоры о реэкспорте ЗРК С-400 третьим странам

Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта приобретенных у России зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его слова приводит газета Türkiye. Он подчеркнул, что планы национальной обороны разрабатываются на основе тщательного анализа текущих и будущих угроз.

В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающимся третьих стран. Планы нашей национальной обороны, как всегда, разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция и США обсуждают передачу российских ЗРК С-400 третьей стране Персидского залива для выхода из-под санкций CAATSA. Анкара разрабатывает юридическое решение, удовлетворяющее Вашингтон, но варианты деактивации или хранения под контролем США не подходят. Рассматривается полный вывод С-400 из Турции. ОАЭ могут стать покупателем комплексов.

Мир
Турция
реэкспорт
оружие
С-400
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США намерены закупить для Украины 40 систем для обнаружения дронов
В российском регионе предотвратили теракт
Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил массовую гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
На Западе задумались о создании тайной ракеты против России
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.