Турция захотела избавиться от российских ЗРК ради отмены санкций США Турция и США обсуждают передачу ЗРК С-400 в страну Персидского залива

Турция и США обсуждают сценарий передачи российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива, заявила обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат. По ее словам, Анкара стремится выйти из-под действия американских санкций CAATSA и ищет юридическое решение, которое бы устроило Вашингтон.

При этом варианты деактивации, демонтажа пусковых систем или хранения комплексов в деактивированном виде под контролем США не соответствуют требованиям американцев для отмены CAATSA. В связи с этим обсуждается возможность полного вывода С-400 из Турции.

Рассматривается формула для продажи российских ЗРК третьей стране из региона Персидского залива, причем некоторые турецкие издания называют ОАЭ вероятным покупателем этих систем. Фырат уточнила, что введение ограничений CAATSA в отношении Турции привело к ее исключению из программы производства истребителей пятого поколения F-35, а также запрету на получение этих самолетов.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли весь цикл наземных и летных испытаний.