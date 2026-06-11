Возможности прошедшего модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» повлияли на концепцию ударных сил «золотого флота» США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». По его словам, которые приводит ТАСС, тактико-технические характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.
Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого золотого флота США, — отметил Пучков.
Ранее китайские военные аналитики сообщили, что Россия устроила переполох на Западе, вернув в строй тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Корабль приступил к финальному этапу испытаний и вскоре возобновит службу.
До этого ракетный крейсер Военно-морского флота России «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, открыв интенсивный огонь, — это стало ответом на провокации Токио и Вашингтона. Отмечалось, что несколько внушительных артиллерийских залпов были совершены в рамках учений.