В России раскрыли, как создание «Адмирала Нахимова» повлияло на флот США

В России раскрыли, как создание «Адмирала Нахимова» повлияло на флот США ОСК: создание «Адмирала Нахимова» повлияло на флот США

Возможности прошедшего модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» повлияли на концепцию ударных сил «золотого флота» США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». По его словам, которые приводит ТАСС, тактико-технические характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.

Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого золотого флота США, — отметил Пучков.

Ранее китайские военные аналитики сообщили, что Россия устроила переполох на Западе, вернув в строй тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Корабль приступил к финальному этапу испытаний и вскоре возобновит службу.

До этого ракетный крейсер Военно-морского флота России «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, открыв интенсивный огонь, — это стало ответом на провокации Токио и Вашингтона. Отмечалось, что несколько внушительных артиллерийских залпов были совершены в рамках учений.