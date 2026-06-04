Возвращение в строй «советского морского монстра» встревожило НАТО 360kuai: модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» стал проблемой для НАТО

Россия устроила переполох на Западе, вернув в строй тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», пишут военные аналитики китайского издания 360kuai. Корабль приступил к финальному этапу испытаний и вскоре возобновит службу.

Российский военно-морской монстр триумфально возвращается. «Адмирал Нахимов» не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире, — говорится в публикации.

Авторы публикации отмечают, что модернизация крейсера, построенного еще в советское время, оказалась крайне сложной задачей, особенно в условиях западных санкций, однако теперь корабль получил гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также комплекс «Панцирь-М». По оценкам аналитиков, такое вооружение делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире, способным выполнять длительные миссии вдали от порта приписки.

В Китае полагают, что в странах НАТО крайне недовольны решением довести ремонт крейсера до конца, а его появление вблизи побережья западных государств станет для них максимально неприятным событием. Встреча с «Адмиралом Нахимовым», по признанию многих военных экспертов, может стать худшим кошмаром для авианосной группы ВМС США.

Ранее ракетный крейсер Военно-морского флота России «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, открыв интенсивный огонь, — это стало ответом на провокации Токио и Вашингтона. Отмечалось, что несколько внушительных артиллерийских залпов были совершены в рамках учений.