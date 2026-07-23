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23 июля 2026 в 19:28

На Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов»

MWM назвал крейсер «Адмирал Нахимов» самым тяжеловооруженным в мире

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Русский крейсер «Адмирал Нахимов» стал самым тяжеловооруженным в мире, сообщил журнал Мilitary Watch Magazine. В издании рассказали, что судно ремонтировали почти 30 лет.

Этот военный корабль, который на сегодняшний день является самым большим и хорошо вооруженным надводным боевым кораблем в мире, более десяти лет проходил комплексную модернизацию, призванную превратить его в самый боеспособный корабль российского флота, — отметили журналисты.

В издании сообщили, что на испытаниях российские эксперты проверяли бортовые системы. По словам журналистов, на корабле установили новое вооружение, датчики, улучшенные силовые установки и оборудование.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал, что одной из важнейших особенностей тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» стало большое количество пусковых ячеек, которые можно заполнить противокорабельными или многоцелевыми крылатыми ракетами. По его словам, по этому параметру судно выигрывает в сравнении с любым противником.

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На Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов»
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