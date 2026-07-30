В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики опубликовал 11-й рейтинг инновационного развития регионов России. В тройку лидеров вошли Москва, Республика Татарстан и Томская область, которая впервые заняла эту позицию.

Москва в девятый раз заняла первое место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, уверенно удерживая лидерство в категориях «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ) и «Экспортная активность» (ИЭА). Город также занял второе место в индексе «Инновационная деятельность» (ИИД) и поднялся на одну позицию в индексе «Научно-технический потенциал» (ИНТП).

Томская область впервые за всю историю наблюдений вошла в тройку самых инновационных регионов России. Этот результат стал возможен благодаря значительному улучшению показателей по ряду ключевых направлений. В частности, регион продемонстрировал существенный рост в индексах «Качество инновационной политики» (+17 позиций), «Социально-экономические условия для инновационной деятельности» (+5 позиций) и «Инновационная активность» (+1 позиция).

В ряде регионов зафиксирован рост по нескольким ключевым показателям рейтинга. Кемеровская область (38-е место в основном рейтинге) стала единственным субъектом Российской Федерации, который улучшил свои позиции по всем пяти тематическим индексам сразу.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по уровню зарплат в отраслях по итогам 2025 года. В секторе «Добыча нефти и газа» среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тысяч рублей.