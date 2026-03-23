Раскрыты регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: больше всех в России получают нефтяники на Сахалине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по уровню зарплат в отраслях по итогам 2025 года, передает РИА Новости. В материале указано, что в секторе «Добыча нефти и газа» среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что это стало наивысшим значением среди всех отраслей и регионов. На втором и третьем местах по уровню зарплат в регионе научная деятельность (175 тысяч рублей) и рыболовство (172 тысячи рублей). На втором месте по уровню отраслевых зарплат Москва, но здесь самой высокооплачиваемой отраслью являются «Финансовые услуги» — 310 тысяч рублей в месяц. Третье место в отрасли «Химическая промышленность» в Амурской области — 286 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитик «БКС Мир Инвестиций» Кирилл Кононов сообщил, что средняя номинальная зарплата в России в 2025 году превысила 100 тыс. рублей, увеличившись с предыдущего года. Он спрогнозировал, что этот показатель останется выше отметки в 100 тыс. рублей.

До этого сотрудники негосударственных пенсионных фондов и финансовых посредников заняли лидирующие позиции по уровню доходов в России. В декабре 2025 года средняя зарплата в некоторых отраслях превысила 500 тыс. рублей: в негосударственных пенсионных фондах — 516,6 тыс., у финансовых посредников — 515,3 тыс.

