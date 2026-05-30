ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 14:05

Огромная полосатая змея облюбовала детскую площадку во Владивостоке

Амурский полоз внушительных размеров заполз на детскую площадку во Владивостоке

Амурский полоз Амурский полоз Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупную змею обнаружили на детской площадке возле дома на улице Каштановой во Владивостоке, сообщает VL.RU. Очевидец сфотографировал полосатую рептилию, лежащую в траве.

Как пишет источник, на площадку заполз амурский полоз, который не опасен для человека. Мужчина все же решил убрать рептилию подальше от площадки, чтобы она не испугала детей и прохожих.

Он попытался воспользоваться мусорным ведром, однако змея быстро скрылась. Животное заползло на дерево и спряталось среди ветвей. Позже жительница соседнего дома сообщила, что умеет обращаться со змеями. Девушка собирается поймать рептилию и вывезти ее за пределы города.

Ранее житель деревни в Кении убил четырехметрового питона, который задушил его козу. Хозяин привязал животное в поле и вскоре услышал тревожное блеяние. Подбежав, он увидел, что к козе подполз питон, обвил ее и начал душить.

До этого жительница Москвы попала в больницу после укуса змеи. Женщина работала в огороде, когда на нее напала рептилия и укусила за ногу. Пострадавшая вызвала медиков уже из квартиры на Ереванской улице. Состояние женщины оценивалось как стабильное: она находилась в больнице под наблюдением врачей.

Регионы
Владивосток
змеи
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.