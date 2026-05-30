Огромная полосатая змея облюбовала детскую площадку во Владивостоке

Крупную змею обнаружили на детской площадке возле дома на улице Каштановой во Владивостоке, сообщает VL.RU. Очевидец сфотографировал полосатую рептилию, лежащую в траве.

Как пишет источник, на площадку заполз амурский полоз, который не опасен для человека. Мужчина все же решил убрать рептилию подальше от площадки, чтобы она не испугала детей и прохожих.

Он попытался воспользоваться мусорным ведром, однако змея быстро скрылась. Животное заползло на дерево и спряталось среди ветвей. Позже жительница соседнего дома сообщила, что умеет обращаться со змеями. Девушка собирается поймать рептилию и вывезти ее за пределы города.

