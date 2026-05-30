В Турции назвали возможную дату досрочных выборов президента

Представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) допустили возможность проведения в ноябре досрочных парламентских и президентских выборов, пишет турецкое издание Cumhuriyet. По информации журналистов, в ПСР обсуждают масштабный пакет мер социальной помощи, чтобы вернуть доверие пенсионеров и людей с низкими доходами, чей уровень жизни в последнее время снизился.

Если опросы общественного мнения покажут восстановление поддержки правящей партии, вариант проведения выборов в ноябре будет рассматриваться более серьезно. Некоторые внутри партии говорят, что окончательное решение будет принято на основе результатов опросов, представленных президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, — говорится в материале.

Согласно информации, правящая партия планирует в октябре поднять минимальный размер пенсий до 36 тыс. лир (более 56 тыс. рублей) и ввести новые субсидии на оплату ЖКХ, аренду жилья и другие социальные нужды. Сразу после этого, как рассчитывают источники, будет объявлено о ноябрьских досрочных выборах — такой подход позволит максимально использовать волну народного одобрения от выплат.

