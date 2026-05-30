Популярная российская телеведущая подпала под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против российских прокурора Людмилы Баландиной, судьи Дмитрия Гордеева и телеведущей Марии Ситтель, соответствующая информация появилась на сайте политика. Такие шаги были предприняты в рамках синхронизации украинских санкций с решением Европейского союза, утвердившего 20-й пакет мер против РФ в апреле.

Отмечается, что Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Помимо указанных лиц, санкционные ограничения были наложены на 19 граждан Ирана и семь граждан Судана.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России. По ее словам, новый комплекс ограничительных мер будет направлен на снижение уровня жизни граждан страны.

Также правительство Великобритании объявило о расширении антироссийских санкций — в список добавили 18 новых позиций. Под ограничения подпали Евразийский сберегательный банк и компания в сфере недвижимости Diamant Estate.