Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:39

В ЕС приступили к разработке 21-го пакета санкций против России

Фото: Global Look Press
Страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции ЕС на вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство стран Балтии. По ее словам, которые приводит ТАСС, новый пакет ограничительных мер будет направлен на снижение уровня жизни населения РФ.

Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни, — заявила она.

Также фон дер Ляйен заявила, что ЕС только что одобрил финансирование киевских властей в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей). По ее словам, это должно позволить Украине «вести переговоры с позиции силы».

Ранее депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев заявил, что в законодательном органе обсуждаются предложения о снятии санкций с России и возможном восстановлении отношений с Москвой. По его словам, в парламенте звучат инициативы об отмене ограничений, в том числе в энергетической сфере.

