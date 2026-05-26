26 мая 2026 в 17:03

Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков

Садовод Самойлова: грядки можно утеплить от заморозков с помощью бутылок с водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В июне садоводам стоит позаботиться о защите грядок и теплиц от возможных заморозков, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Эффективным методом она назвала создание так называемой «природной батареи» с использованием обычных бутылок с водой.

В июне возможны заморозки, из-за чего некоторые овощи могут «замереть в развитии» — это огурцы, помидоры, перцы. На грядке вокруг растений нужно разместить бутылки с водой. Получается природная батарея. Днем вода нагревается, вечером остывает, отдавая тепло в атмосферу, то есть в нашу грядку. Обязательно нужно накрыть грядку пленкой и нетканым материалом, — сказала Самойлова.

Для защиты растений в теплице садовод посоветовала наполнить водой бочки, пластиковые бутылки и даже лейки. Если теплица оснащена автоматическим открывателем форточки, этого достаточно. В противном случае, по словам специалиста, нужно установить внутри дуги, накрыть их нетканым материалом плотностью 60, а под укрытие положить бутылку с водой. Дверь при этом следует оставить приоткрытой и надежно зафиксировать, чтобы ее не сорвало ветром.

Ранее сообщалось, что в июне рекомендуется высаживать виолы, петунии, сортовую календулу, турецкую гвоздику, сальвию, хосты, клематисы, рудбекию и флоксы. При этом даже таким цветам нужен регулярный полив и рыхление почвы. Два раза в год достаточно подкормить их специальным удобрением для цветов.

Степанида Королева
