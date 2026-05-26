26 мая 2026 в 17:40

«Ограничений нет»: эксперт назвал возможные цели для ударов ВС РФ в Киеве

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могут ударить по офису президента Украины

ВС РФ долгое время воздерживались от ударов по Киеву, но украинские власти воспользовались этим, централизовав в столице производственные мощности многочисленных объектов военно-промышленного комплекса, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он полагает, что в дальнейшем удары будут направлены как на эти предприятия, так и на структуры, тесно связанные с украинской администрацией.

Я считаю, что удары теперь будут наноситься и по офису президента Украины, и по министерству обороны, и по главному управлению разведки, и по Генштабу ВСУ. Ограничений у нас больше нет, — утверждает он.

Аналитик не исключает, что в атаках ВС РФ будут задействованы ракетные комплексы «Кинжал», «Циркон», «Искандер». Москва также может при необходимости задействовать «Орешник», предположил он.

«Орешник» особенно опасен, поскольку он вызывает сейсмическую волну. Это означает, что здания, расположенные поблизости, если их не разрушат, то по крайней мере покрываются трещинами. Особенно это касается старых построек. Как только это начнется, из Киева, я предполагаю, стартует массовая эвакуация. Только тогда станет очевидно, что мы не шутим, — пояснил Кнутов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно заставило Москву принять решение о нанесении ответных ударов по Киеву. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения», рассказал министр американскому чиновнику.

Кристина Воронина
