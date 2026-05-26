В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса

Компаниям, которые переросли малый бизнес, сохранят доступ к льготам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, в категорию МСП+ включаются организации, чьи показатели выручки не превышают 10 млрд рублей.

С 2025 года субъекты вправе вводить пониженную ставку налога на прибыль для участников реестра малых технологических компаний. IT-ипотека сохраняется под 6% годовых с единым лимитом 9 млн рублей по всем регионам, причем жилье в Москве и Санкт-Петербурге через нее взять нельзя. Самое заметное обновление — это формирующаяся категория МСП+, куда попадут компании с выручкой до 10 млрд рублей и штатом до 1,5 тыс. человек, переросшие классический МСП, но не дотянувшие до крупного бизнеса. За ними планируют сохранить доступ к гарантийным и кредитным программам, а сами фирмы превращаются в витрину отраслевых практик, — поделился Говырин.

Он отметил, что в 2026 году аграрный сектор претерпел изменения. По словам депутата, вместо программ «Агростартап» и «Семейная ферма» теперь действует единый грант до 30 млн рублей на создание и развитие фермерских хозяйств. Также парламентарий упомянул о новой линии поддержки «Агромотиватор» для участников СВО, которая предусматривает суммы 5–7 млн рублей.

Опорой банковского финансирования остается программа 1764 со ставкой по формуле: ключ ЦБ + не более 2,75 процентного пункта. При ключевой 14,5% годовых верхняя планка уходит к 17,25%, однако в связке с Программой стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП конечная ставка для среднего бизнеса опускается до 7,5%, а для малого и микро — до 9% годовых в первые три года. Половину тела кредита закрывает зонтичное поручительство Корпорации МСП с лимитом 1 млрд рублей и сроком до 10 лет, — добавил Говырин.

Он добавил, что для старта бизнеса также действует социальный контракт с разовой выплатой до 350 тысяч рублей. По словам парламентария, деньги можно потратить на оборудование, сырье или аренду. С 2026 года, указал депутат, участники СВО могут оформить данную льготу без учета дохода семьи.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — убрать административные барьеры и защитить интересы предпринимателей при работе с крупными компаниями и банками. По его словам, государство продолжит снижать издержки и ограничения для МСП.