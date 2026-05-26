«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?

В смертельной аварии, унесшей жизнь 17-летнего подростка, обвиняют его отца. Следствие полагает, что мужчина перенес тело сына с пассажирского кресла на водительское и заявил полиции, что за рулем был несовершеннолетний. NEWS.ru рассказывает, что известно ситуации.

Слезы на месте ДТП

Судебное разбирательство началось в селе Еткуль Челябинской области. В центре разбирательства ДТП, которое произошло 21 января на 44-м километре трассы Челябинск — Троицк.

По предположению следствия, сразу после столкновения местный житель Александр Пивоваров думал лишь о том, как избежать уголовной ответственности. Чтобы убедить прибывших на место инспекторов в своей невиновности, он сдвинул безжизненное тело сына с пассажирского сиденья на водительское и озвучил заготовленную версию: ДТП произошло по вине 17-летнего подростка.

«Сын сидел впереди за рулем, я сидел сзади на заднем сиденье. Когда произошла авария, я ударился сзади, там есть кровь», — цитирует отца погибшего ГТРК «Южный Урал».

В суде мужчина продолжал настаивать на этом, а на месте аварии разыгрывал искреннее горе.

«Он не мог говорить, невнятная была речь у него. И вот он одну и ту же фразу толдычил, что сыночки больше нет, Вовочки нет, Вовочки нет. Ну сквозь слезы», — рассказывает сестра подсудимого Анастасия Понькина в интервью программе «ЧП» на канале НТВ.

Эксперименты и свидетельские показания

Версия Пивоварова рассыпалась под натиском профессиональных следственных действий. Эксперты тщательно изучили следы в салоне автомобиля, характер полученных травм и провели следственный эксперимент, который однозначно подтвердил: подросток находился на пассажирском месте.

«Для этого проводился следственный эксперимент. По результатам которого было вынесено постановление о проведении автотехнической судебной экспертизы, с этим заключением было достаточно собрано доказательств для того, чтобы направить уголовное дело в суд», — комментирует Леонид Нисков, старший следователь следственного отдела по г. Коркино СУ СК.

Дополнительно были допрошены свидетели, в том числе родственники погибшего. Они сообщили, что юноша никогда не управлял машиной, а лишь проходил обучение для получения прав.

Как выяснилось, Александр Пивоваров давно практиковал вождение без удостоверения. Около года назад против него уже возбуждали уголовное дело за это нарушение, после чего он продолжил ездить, но лишь по проселочным дорогам, чтобы не попадаться на глаза ГАИ.

В роковой день мужчина выехал на трассу. Трагедия оборвала жизнь перспективного студента аграрного техникума, который за полторы недели до смерти должен был отметить совершеннолетие, был заместителем старосты группы и планировал после учебы жениться на своей девушке.

Смертельный подарок

Автомобиль, в котором погиб юноша, действительно должен был принадлежать ему. Семья копила из общего бюджета на подарок сыну, а ключи должны были передать на грядущее 18-летие.

Машина хранилась у отца, который изредка позволял подростку прокатиться ради практики. Даже если бы за рулем действительно находился несовершеннолетний, ответственность все равно легла бы на плечи Пивоварова за передачу управления лицу без прав, однако наказание в таком случае было бы значительно мягче.

Но реальная картина дела такая: повторное вождение без удостоверения, смертельное ДТП, гибель сына и попытка подстроить место происшествия. Теперь по совокупности статей Александру Пивоварову грозит до 12 лет лишения свободы.

