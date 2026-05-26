«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани

В Краснодарском крае близок к финалу суд по делу об убийстве двух аниматоров. По версии следствия, весной 2023 года злоумышленники помогли водителю Кириллу Чубко заменить колесо, а затем связали его вместе с пассажиркой Татьяной Мостыко, забрали у них деньги и банковские карты. После этого преступники расправились с ними, закопали в лесу и сожгли машину. Какие тюремные сроки грозят обвиняемым, что нового стало известно в ходе заседания суда — в материале NEWS.ru.
Как на Кубани убили аниматоров
Три года назад дело об убийстве аниматоров прогремело на всю страну. Вечером 28 апреля 2023 года 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести в станице Березанской. Когда они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, машина попала в яму — пробило колесо. Жена мужчины Дарья впоследствии рассказала, что вечером он позвонил ей, чтобы предупредить об этом.
«В шесть утра их телефоны были недоступны, — отметила она. — Вскоре выяснилось, что ночью с телефона мужа начались списания средств. Но на записи камер видеонаблюдения в банкомате совсем не он».
Затем в Краснодарском крае начались масштабные поиски молодых людей. По разным оценкам, аниматоров искали более 500 человек, в том числе сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Спустя два дня автомобиль Чубко был найден сожженным в лесополосе. Позднее были обнаружены и останки погибших аниматоров. Следственный комитет по Краснодарскому краю выяснил, что на молодых людей напали злоумышленники, ограбили их, после чего убили и закопали тела в разных районах региона.
«Воспользовавшись банковскими картами убитых, обвиняемые похитили с их расчетных счетов денежные средства, а также принадлежащие потерпевшим ювелирные украшения на общую сумму более 570 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись, но в результате были задержаны на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов края», — сообщили в ведомстве.
Что известно об аниматорах, убитых в Краснодарском крае
По информации СМИ, Чубко родился в 1985 году. Он выучился на юриста, после чего решил открыть ивент-агентство и заняться организацией праздников. В 2016 году мужчина женился, а спустя два года у него с супругой родился сын.
Одной из сотрудниц Кирилла была Татьяна Мостыко. Родственники девушки рассказывали, что она родилась в сентябре 2003 года в Красноярске. Таня научилась читать в пять лет и с тех пор не расставалась с книгами. Она закончила начальную школу на отлично и с интересом изучала английский язык.
В возрасте 15 лет Мостыко стала вести праздники. Первым для нее стал день рождения брата. Татьяне нравилась работа аниматором, она часто показывала друзьям фото- и видеоматериалы с мероприятий.
Что известно об обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани
В деле о пропаже аниматоров в Краснодарском крае были установлены трое подозреваемых: 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и предполагаемый главарь банды 31-летний Демьян Кеворкьян. Последний был ранее судим за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон автомобиля и вымогательство. Как выяснило следствие, Кеворкьян в мае 2013 года убил знакомого, инсценировав несчастный случай. Он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, но вышел на свободу раньше срока. Из карточки уголовного дела, размещенной на официальном сайте краевого суда, его фамилия была удалена, отмечает «Коммерсант».
Следователи установили, что обвиняемые убили Чубко 29 апреля около восьми утра недалеко от станицы Ирклиевской, а Мостыко — через час. Они нанесли обоим жертвам множественные ножевые ранения. По данным следствия, до расправы злоумышленники возили девушку по банкоматам, где снимали деньги с карт. Подозреваемые в убийстве показали сотрудникам правоохранительных органов места, где закопали тела аниматоров.
Результаты экспертизы показали, что обвиняемые не совершили каких-либо сексуальных преступлений в отношении Мостыко. Но в суде гособвинитель Наталья Каликанова предположила, что Кеворкьян добивался ее любви, пишет KP.RU.
«Татосян с Двойниковым поясняли, что, когда Кеворкьян вернулся за ними (после того, как убили Кирилла Чубко), переднее пассажирское кресло в автомобиле „Хендай“ было разложено. И Таня лежала на нем, свернувшись калачиком. Указанное, по моему мнению, свидетельствует о том, что Кеворкьян, уже приговоривший девушку к смерти, пытался добиться еще и ее любви», — отметила она.
Что нового стало известно об убийстве аниматоров в Краснодарском крае
Как пишет «Коммерсант», в марте 2023 года Кеворкьян приехал к матери в Краснодарский край. Есть достаточно фактов, указывающих на то, что вскоре после приезда на Кубань мужчина стал разрабатывать планы нападения на дорогах, рассказала Каликанова. Двойников и Татосян ранее подрабатывали вместе с ним, спиливая деревья.
«Кеворкьян объявил каждому из приятелей, что они должны ему по 10 млн рублей за потерянный во время отсидки бизнес. После этого Кеворкьян вместе с неизвестным мужчиной вывез Двойникова и Татосяна в лес и начал пытать, угрожая вырвать им языки», — сообщила Каликанова.
Перепуганные мужчины согласились принять участие в разбойных нападениях, чтобы отработать долг. Ночью 28 апреля все трое пошли на преступление. Увидев на трассе иномарку аниматоров с поврежденным колесом, Кеворкьян якобы сказал: «Это наши клиенты, их нам бог послал».
После убийства Мостыко и Чубко подельники подожгли машину и поехали к матери Кеворкьяна, где выбросили запачканную кровью одежду. Каждый получил по 20 тысяч рублей. Кеворкян отметил, что более крупные суммы вызовут подозрение у окружающих. Впоследствии он не признал свою вину в убийстве аниматоров.
«Я в своей жизни никого не убивал. Для меня это за гранью морали. Я три года сижу и не понимаю — ни одного доказательства практического мне не предоставили — ни генетики (результатов генетической экспертизы. — NEWS.ru), ни отпечатков, ничего», —заявил подозреваемый в суде.
Мать убитой девушки Надежда Плешкова рассказала, что требует пожизненного наказания для обвиняемых.
«Дитя мое, ангел мой. Нет слов, чтобы выразить эту невыносимую тоску. Слезы застилают глаза, сердце рвется на части», — написала она в социальных сетях.
Какой срок грозит подозреваемым в убийстве аниматоров на Кубани
Трое фигурантов дела обвиняются в убийстве мужчины и девушки, сопряженном с разбоем, совершенном организованной группой (пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а, в» ч. 4 ст. 162), в неправомерном завладении транспортным средством (ч. 4 ст. 166 УК РФ), в уничтожении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), а также документов жертв (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Скорее всего, их приговорят к пожизненному тюремному заключению, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Они будут отбывать срок в колонии особого режима, отметил он.
«Особый режим в исправительных учреждениях применяется к самым опасным преступникам, представляющим угрозу для общества. Среди таких осужденных — убийцы, террористы, лидеры организованных преступных группировок, а также особо опасные рецидивисты», — добавил он.
Ранее в СССР за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, почти всегда приговаривали к смертной казни. Это являлось мощным профилактическим фактором, отметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, возвращение смертной казни за подобные преступления, а также за педофилию — насущная необходимость.
«Здесь три человека жестоко убивали, заметали следы, мотив корыстный — деньги. Хотя многие и заявляют, что пожизненное лишение свободы хуже, чем смертная казнь, я бы с этим поспорил. Мы говорим, что лучше умереть, чем жить никчемной жизнью пожизненно осужденного. Чего мы ждем? Что они признаются, раскаются и пойдут отбывать наказание? Нужно возвращать смертную казнь», — воскликнул Соловьев.
Читайте также:
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями
«Это полная чушь»: что говорят друзья «маньяка-аниматора» с Гоа
«Мчится за мной и показывает нож»: маньяк охотится на женщин в Подмосковье
Два трупа в одну ночь. В Москве заговорили о новом маньяке, что известно