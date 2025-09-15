Два трупа в одну ночь. В Москве заговорили о новом маньяке, что известно

В парках Москвы были обнаружены два трупа с ножевыми ранениями. Местные жители предположили, что в столице появился очередной маньяк, подражатель серийного убийцы Александра Пичушкина. Подробнее — в материале NEWS.ru.

В каких парках Москвы обнаружили два трупа

Тело женщины нашли в Битцевском парке. Рядом с трупом лежал нож, который, предположительно, был орудием преступления. На месте происшествия работает следственная группа.

Кроме того, труп мужчины обнаружили при входе в Филевский парк. По предварительным данным, его ранили ножом в шею, что привело к смертельному исходу.

Убийца в Битцевском парке подражал Пичушкину?

Жители столицы взбудоражены случившимся. Пользователи соцсетей пишут, что Битцевский лесопарк подтверждает страшную репутацию. В конце октября 2007 года Пичушкин, которого прозвали Шахматным Убийцей, был приговорен к пожизненному заключению за то, что на протяжении пяти лет он совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке. Маньяк бил жертв молотком по голове.

«Вроде у него уже были подражатели», — написал один из москвичей в комментарии к публикациям в Telegram-канале.

По одной из версий, женщина, тело которой нашли в парке, покончила с собой. Однако официального подтверждения этому пока нет.

«Найден труп девушки, рядом с ней — нож. Думаете, у Пичушкина нет последователей?» — написала в комментарии в социальной сети местная жительница Елена.

Где нашли труп в Битцевском парке

Еще один пользователь Сети Дмитрий написал, что машины с полицейскими были замечены между просекой с ЛЭП и Лысой горой недалеко от реки Водянки, где, предположительно, нашли тело. Это место находится примерно в километре ходьбы от Севастопольского проспекта, рядом — Идол Перуна и славянское языческое капище. По информации СМИ, именно здесь Пичушкин подолгу сидел в засаде в поисках очередной жертвы.

«Мало ли что тут могло случиться. Сейчас здесь стало так страшно находиться, что, когда отправляешься на прогулку, нужно брать с собой топор, перцовый баллончик или нож», — сказал Дмитрий.

Москвичка Анастасия добавила, что каждое утро в этом месте достаточно много людей.

«Теперь буду следить за ситуацией, нужно узнать, что произошло на самом деле», — отметила девушка.

Другие пользователи обвинили в нападениях мигрантов, хотя ни одно из СМИ не писало о национальной принадлежности подозреваемых.

Мог ли в Москве появиться еще один маньяк

Маньяки обычно орудуют в больших городах, где можно найти множество жертв и затеряться, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник, бывший следователь Александр Карабанов. Москва — не исключение, подчеркнул он.

«Неудивительно, что маньяки могут появляться тех местах, где много лет назад „работали“ их предшественники, например Пичушкин», — заметил эксперт.

При этом в социальных сетях до сих пор есть группы «поклонников» битцевского маньяка. Еще в 2023 году член совета по правам человека Ева Меркачева призывала их заблокировать, но, по данным СМИ, эти попытки не увенчались успехом.

«Психически здоровый человек не может совершить умышленное убийство. По этой причине в рамках расследования таких дел в обязательном порядке назначаются психиатрические экспертизы. Как правило, они почти всегда выявляют отклонения от нормы», — отметил Карабанов.

По его словам, все маньяки — это люди с нарушенной психикой, получающие удовольствие от убийств. В жизни они «забитые» и закомплексованные.

Как не стать жертвой маньяка

У каждого маньяка есть индивидуальный почерк, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия. В 2006 году он отправил за решетку Сергея Паладьева — убийцу с ВИЧ-инфекцией. Он нападал на женщин, пытаясь отомстить им за свою болезнь. Через месяц после освобождения в 2015 году маньяк вновь изнасиловал двух жертв.

«Это психически больные люди. Их мозг устроен так, что они не могут себя контролировать. Маньяки думают только об удовлетворении своей мании», — заметил Багатурия.

По его словам, чтобы не попасть в лапы маньяка, не стоит ходить одному в безлюдных местах.

Карабанов советует быть осмотрительнее: не садиться к незнакомцам в автомобиль, а также не гулять в одиночестве в парках или переулках в темное время суток.

«Когда заходите в подъезд или лифт, смотрите, чтобы никого не было рядом. Не принимайте от незнакомцев воду, конфеты или еду, так как в них могут содержаться психотропные вещества. Нужно носить с собой средства индивидуальной защиты: перцовые баллоны, шумовые приборы и так далее», — предостерег правозащитник.

