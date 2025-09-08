Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:20

Маньяк-педофил изнасиловал и убил девятилетнюю девочку

В ДНР поймали мужчину, который убил девятилетнюю девочку после изнасилования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки, информирует Telegram-канал «Жизнь в ДНР». По данным источника, жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа.

Выяснилось, что перед расправой над ребенком издевались. Убийцу нашли в воскресенье, 7 сентября. Преступник показал, где закопал труп, чтобы не было видно тело погибшей. Самого подозреваемого разыскивали по объявлению с приметами.

Ранее жителя Юрги приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы. В СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера. Мать пострадавшей узнала об этом и сообщила в полицию.

Правоохранители задержали 65-летнего петербуржца, который 1 сентября приставал к школьнице в ТЦ «Лондон Молл». Злоумышленник жил неподалеку, а при попытке задержания угрожал охране ножом.

