ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря

Организационный комитет II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума объявил о скором завершении регистрации участников. Подать заявку можно до 1 декабря. Мероприятие состоится 5-6 декабря в Доме Союзов в Москве. Форум проводится по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Стратегическим и информационным партнером форума стал NEWS.ru.

В рамках мероприятия пройдет новый формат сессии — «Инвестиционный час». В ней примут участие все губернаторы исторических регионов. Инвесторы смогут обсудить с главами регионов разнообразные вопросы, а также получат предложения и комментарии от губернаторов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Нам важно, чтобы предприниматели — и российские, и зарубежные — понимали: на Херсонщине и в других исторических регионах есть реальные возможности для развития. Именно поэтому мы проводим II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум и делаем акцент на сессии «Инвестиционный час». Это пространство для прямого и предметного диалога с бизнесом: какие сферы перспективны, как работать с рисками, что уже действует на практике. Наша цель — объединить тех, кто готов вкладываться в развитие страны, — пояснил Сальдо.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий тем временем подчеркнул, что регион представляет динамично развивающийся промышленный и аграрный центр. По его словам, мощным катализатором роста выступает Свободная экономическая зона (СЭЗ).

Именно СЭЗ создает тот самый благоприятный климат, который привлекает серьезный капитал. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы каждый инвестор, приходящий в регион, получал четкий план действий и максимальный эффект от мер государственной поддержки. Наша общая цель, в том числе для этого мы собираемся на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме, — превратить Запорожскую область в мощный промышленный хаб на юге России, что даст ощутимый экономический эффект, создаст новые рабочие места и повысит качество жизни людей, — уточнил Балицкий.

Ранее в Казани провели круглый стол в ходе выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. Его информационным партнером выступил NEWS.ru. Участники круглого стола обсудили стратегические инициативы, а также прямой диалог российского бизнеса с инвесторами ОАЭ и странами БРИКС+.