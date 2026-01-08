Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 16:48

В Одессе захотели заменить Пушкина на Трампа

В Одессе приняли петицию с требованием заменить бюстом Трампа памятник Пушкину

Памятник А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе Памятник А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе Фото: Виктор Ахломов/РИА Новости
В Одессе была принята петиция с требованием убрать памятник поэту Александру Пушкину и установить на его месте бюст президента США Дональда Трампа. Согласно документу, размещенному на городском интернет-портале «Социально активный гражданин», говорится, что инициатива была зарегистрирована 8 января. На данный момент ее поддержали всего пять человек.

Для того чтобы городские власти рассмотрели это обращение, оно должно собрать 1000 подписей в течение трех месяцев. Автор петиции считает, что вопрос замены монумента актуален в контексте «переосмысления исторических и культурных символов в городе и в стране в целом». Он называет Трампа «одной из самых заметных фигур мировой политики XXI века». По его мнению, установка бюста американского президента в центре Одессы может стать современным «арт-высказыванием» и поводом для общественной дискуссии.

Ранее депутат Государственной думы Артем Бичаев заявил, что планируемый снос памятника Пушкину в Одессе представляет собой акт культурного вандализма и варварства. По его мнению, это политическое решение направлено на лишение города его исторического наследия и навязывание ему искусственной идентичности.

До этого в Париже, в Российском духовно-культурном православном центре, состоялась церемония открытия нового памятника поэту. Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что этот монумент стал символом прочных духовных связей между народами России и Франции. По словам дипломата, памятник напоминает о том, что культура и литература способны объединять людей и улучшать взаимопонимание.

