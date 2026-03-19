19 марта 2026 в 09:34

Саудовский НПЗ оказался под прицелом иранских военных

Reuters: иранские военные атаковали саудовский НПЗ Samref

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иранские военные атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод Samref, расположенный на побережье Красного моря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Речь идет о совместном предприятии компаний Saudi Aramco и Exxon Mobil.

Завод расположен на побережье Красного моря в портовом городе Янбу, который используется как ключевой пункт экспорта нефти страны.

Ранее сообщалось, что по порту Янбу в Саудовской Аравии нанесен ракетный удар. Объект считается единственным пунктом страны для экспорта нефти. По данным Reuters, последствия атаки минимальны.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.

В Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора перед лицом совместной военной операции Израиля и США, которые пытаются нанести Исламской Республике максимальный ущерб.

Саудовская Аравия
Иран
удары
НПЗ
