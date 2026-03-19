Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 09:01

Порт Янбу в Саудовской Аравии атаковали с воздуха

Reuters: ракетный удар нанесен по порту Янбу в Саудовской Аравии

Вид со спутника на нефтеналивной порт и город Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии Вид со спутника на нефтеналивной порт и город Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракетный удар нанесен по порту Янбу в Саудовской Аравии, который считается единственным пунктом страны для экспорта нефти, передает Reuters. По его данным, последствия минимальны.

До этого Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе.

Ранее государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy подтвердила, что 19 марта ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, начался пожар. Предыдущий произошел на день раньше, 18 марта, и привел к существенному урону.

Также сообщалось, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. Доктор технических наук, профессор, член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов предупредил, что опреснительные установки неспособны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы. Пострадавшими могут стать Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.