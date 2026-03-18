18 марта 2026 в 20:00

Ближний Восток может остаться без питьевой воды из-за ударов по АЭС «Бушер»

Ученый Кузнецов: удары по АЭС «Бушер» оставят Ближний Восток без питьевой воды

Удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды, сказал NEWS.ru доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман получают питьевую воду главным образом из опреснительных установок. А они от радиации не защищают, — подчеркнул эксперт.

Кузнецов считает, что в случае дальнейших ударов по «Бушеру» последствия для региона окажутся катастрофическими.

Атомная электростанция не защищена средствами ПВО. Если ее продолжат обстреливать, то есть вероятность полного прекращения подачи электричества, а значит, и охлаждения отработанного ядерного топлива. И тогда вполне реальна ядерная катастрофа, — указал собеседник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отсутствии реакции МАГАТЭ и мирового сообщества на обстрел АЭС «Бушер», который произошел 17 марта. По словам дипломата, подобные атаки на ядерные объекты недопустимы и требуют немедленной оценки со стороны профильных международных институтов.

Ближний Восток
Иран
АЭС
вода
Кристина Воронина
