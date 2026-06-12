В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год

Церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий Российской Федерации. С лауреатом госпремии в области литературы и искусства 2025 года, режиссёром и продюсером Андреем Михалковым Кончаловским

В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год проходит в Кремле в День России. Мероприятие традиционно проводит президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце.

В рамках церемонии награды вручаются за достижения в науке и технологиях, литературе и искусстве, а также в гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Государственных премий и званий Героев Труда в этом году удостоены представители медицины, науки, промышленности, культуры и общественной сферы.

Среди лауреатов — экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также коллектив ученых и инженеров за разработки в области нефтедобычи и медицины. Звания Героев Труда РФ присвоены представителям промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры, включая народную артистку Марину Неелову.

Ранее Путин заявил, что граждане РФ встречают День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Он подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.