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23 июля 2026 в 01:31

Два нефтяных танкера Саудовской Аравии не добрались до цели из-за хуситов

Хуситы ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии в Красном море

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о проведении атаки на два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. По данным хуситов, удары стали ответом на нарушение морской блокады, установленной их вооруженными силами.

Вооруженные силы Йемена провели операцию, в ходе которой были нанесены удары по двум саудовским нефтяным судам, нарушившим блокаду, — уточняется в сообщении.

В заявлении движения уточняется, что целями стали суда ENCELIA и LAYLA. Для поражения объектов использовались беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты.

Информации о повреждениях танкеров и возможных пострадавших не приводится. Кроме того, хуситы сообщили, что им удалось принудить к развороту около десяти других судов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном указал, что США предпримут необходимые меры против хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», если они действительно устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами. Глава Белого дома подметил, что после последнего столкновения США и военизированной группировки те ничего не предпринимали на протяжении 45 дней.

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Саудовская Аравия
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танкеры
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