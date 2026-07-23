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23 июля 2026 в 02:03

Путин проведет встречу с депутатами

Песков: Путин 27 июля проведет встречу с депутатами по итогам VIII созыва ГД

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами Государственной думы 27 июля, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этот же день состоится финальное заседание весенней сессии и всего VIII созыва.

Да, это так, — подтвердил представитель Кремля.

Как ожидается, на встрече будут подведены итоги работы нынешнего созыва. В сентябре пройдут выборы в новый состав нижней палаты парламента.

Речь пойдет о ключевых достижениях и нерешенных вопросах, которые предстоит решать новому составу. Ожидается, что в ближайшие дни появятся дополнительные подробности о повестке встречи.

Ранее председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин предположил, что Путина могут пригласить на саммит G20. Он отметил, что приглашение также может получить глава МИД РФ Сергей Лавров.

До этого российский лидер призвал дополнительно поддержать регионы бюджетом. По его словам, консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом по итогам первых шести месяцев 2026 года.

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