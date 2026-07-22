Путин призвал помочь регионам бюджетом

Необходимо дополнительно поддержать регионы бюджетом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом по итогам первых шести месяцев 2026 года. Запись трансляции мероприятия опубликовали на странице Кремля во «ВКонтакте».

Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации и бюджетом, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов и, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах, — заявил Путин.

Ранее глава государства назвал устойчивой ситуацию в российской экономике. С его слов, госфинансы оказались стабильны, а динамики банковского кредитования ускорились. Он также отметил стойкость экономики России даже в условиях постоянных внешних попыток дестабилизировать ее.

Кроме этого, Путин рассказал, что проблемы с топливом носят временный характер. По его мнению, они не могут повлиять на экономическую ситуацию в стране.