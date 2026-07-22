Путин рассказал о состоянии российской экономики

Российская экономика находится в устойчивом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, госфинансы также стабильны, а динамики банковского кредитования ускорились. Запись трансляции опубликована на странице Кремля во «ВКонтакте».

Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво, — заявил Путин.

Он отметил, что экономика страны продолжает оставаться стойкой даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Президент напомнил, что все трудности носят временный характер. По мнению Путина, они не могут повлиять на общую экономическую динамику.

Ранее стало известно, что плановый ремонт сибирских нефтеперерабатывающих заводов перенесли на осень 2026 года. Изменения в графике связаны с напряженной топливной ситуацией в регионе. Специалисты хотят гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке.