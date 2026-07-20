Ремонт сибирских нефтезаводов отложили из-за дефицита топлива

Плановый ремонт сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перенесли на осень 2026 года, следует из июльского доклада Банка России о региональной экономике. Работы отложили из-за дефицита топлива. Документ опубликовали на сайте Центробанка.

Такое решение приняли, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Авторы доклада отметили, что в мае местные НПЗ работали при полной загрузке мощностей. Заводы приняли пиковую нагрузку и перерабатывали рекордные объемы сырья.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что государство создает все необходимые условия для развития инфраструктуры газомоторного топлива. Зампред правительства РФ отметил, что оно экологично и значительно дешевле нефтепродуктов. По его мнению, подобное топливо в один момент займет свою нишу на рынке.

Кроме того, ученые БФУ имени И. Канта предложили создавать биодизель из микроводорослей. По их мнению, новинка может стать альтернативой для традиционных видов топлива и может помочь преодолеть дефицит.