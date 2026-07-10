Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива

Газомоторное топливо обладает рядом преимуществ — оно экологично и значительно дешевле нефтепродуктов, в перспективе займет свою рыночную нишу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, государство создает все условия для развития соответствующей инфраструктуры.

Газомоторное топливо — это выбор непосредственно потребителей. Он удобный, экологичный и, мне кажется, достаточно имеет свои преимущества в отношении рынка. Здесь государство создает условия для того, чтобы развивалась соответствующая инфраструктура, — сказал Новак.

Как отметил вице-премьер, отечественные заводы по производству автомобилей и автобусов уже имеют и продают такую технику. Дальнейшее развитие направления будет зависеть от спроса и потребления. Новак также рассказал, что в перспективе разные виды топлива займут свои ниши и потребители продолжат пользоваться и теми, и другими в зависимости от потребностей.

Ранее Новак признал, что на российском рынке есть дефицит топлива. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины.