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10 июля 2026 в 12:44

Власти признали дефицит топлива в России из-за ударов по НПЗ

Новак: на рынке топлива РФ есть дефицит из-за частичного выхода НПЗ из строя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Дефицит топлива на российском рынке есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины.

Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают, — сказал Новак.

До этого вице-премьер заявил на совещании в ситуационном центре правительства, что ситуация на внутреннем топливном рынке в России остается напряженной. По его словам, обстановка осложнялась летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее губернатор Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях. По его словам, сейчас совместно с местными ИТ-разработчиками тестируются несколько вариантов платформ, которые позволят автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива и прибывать на заправку без ожидания в живых очередях.

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