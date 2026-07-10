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10 июля 2026 в 11:25

В российском регионе придумали, как убрать очереди на АЗС

В Иркутской области начали прорабатывать систему электронной записи на АЗС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, сейчас совместно с местными ИТ-разработчиками тестируются несколько вариантов платформ, которые позволят автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива и прибывать на заправку без ожидания в живых очередях.

Совместно с ИТ-сообществом региона прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗС. Свои предложения тестируют несколько разработчиков региона. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо. Когда эта мера будет реализована, сообщу, — пояснил глава региона.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня два частных оператора — «Крайснефть» и «БРК» — расширяют объемы продаж бензина для физических лиц. Однако ограничения на максимальный литр топлива в одни руки пока сохраняются — они будут действовать до официальной отмены режима повышенной готовности. О точных сроках запуска электронных очередей пока не сообщается. В правительстве области уточняют, что система будет запускаться поэтапно, после тестирования и отбора наиболее эффективного решения.

До этого стало известно, что власти Иркутской области рассчитывают стабилизировать ситуацию с бензином в течение 10–14 дней. Губернатор Игорь Кобзев также добавил, что многокилометровые очереди на заправках связаны в том числе и с искусственным ажиотажем. Кроме того, он упомянул предприимчивых граждан, которые занялись перепродажей горючего.

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