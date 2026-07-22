Путин высказался о ситуации с топливом в России Путин: трудности на топливном рынке носят временный характер

Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что эти сложности не могут повлиять на экономическую ситуацию в стране. Трансляция мероприятия опубликована на странице Кремля во «ВКонтакте».

Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, — отметил Путин.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.