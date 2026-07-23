Санкции, уход со сцены, здоровье: как живет Олег Газманов

Народный артист РФ Олег Газманов продолжает творческую деятельность. Что известно о здоровье певца и введенных против него санкциях?

Когда Газманов уйдет со сцены

Газманов сообщил, что не намерен завершать творческую карьеру даже после 80 лет. По словам певца, он будет выходить на сцену до тех пор, пока это приносит радость ему самому и зрителям.

«Постараюсь и дальше работать... Зачем Бога ограничивать?» — заявил Газманов.

Певец также рассказал, что в 70 лет всерьез задумывался об уходе со сцены, поскольку хотел больше времени уделять семье. Однако после пандемии артист изменил свое решение и заявил, что продолжит выступать, пока пишет новые песни и зрители приходят на его концерты.

Ко ввел санкции против Газманова

Газманов заявил, что спокойно относится к санкциям против себя. Так он прокомментировал ограничения, введенные со стороны Евросоюза, Канады и Новой Зеландии.

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил», — Газманов.

По его словам, для него не имеет значения, что теперь он не может посещать Литву. Артист считает главной возможность выступать в российских городах и исполнять песни для своих зрителей.

Однако Газманов рассказал NEWS.ru, что из-за санкций ЕС ему стало сложнее продвигать свое творчество на музыкальных площадках. При этом он заверил, что не собирается завершать карьеру и продолжает писать песни.

«Меня убрали из всех „вражеских“ музыкальных серверов — вы не найдете там моих песен. Теперь стало сложнее раскручивать хиты, клипы», — высказался народный артист РФ.

Что изестно о здоровье Газманова

Газманов борется с бессонницей и уже устал от недостатка сна. Музыкант рассказал, что это длится довольно долго. Особенно тяжело ему во время гастролей, когда сильные эмоции от выступлений не дают расслабиться.

Певец заверил, что перепробовал буквально все существующие средства от бессонницы: от заваривания ромашки до самых экстремальных способов. Однако звезде не помогают ни прогулки, ни физические, ни моральные упражнения.

«Из последних сил все это делаю, чтобы вы понимали. Ради вас», — отметил Газманов в интервью KP.RU.

Кроме того, в сентябре прошлого года Газманов столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист оказался в Елизовской районной больнице после выступления на ярмарке «Елизовская осень», сообщили в Telegram-канале медучреждения. Визит состоялся вечером после концерта, где певец выступил перед зрителями.

«Олег Газманов заглянул к тем, кто не смог попасть на вечерний концерт „Елизовская осень — 2025“ из-за дежурства. Спасибо за то, что не забываете тех, кто остается на посту ради нашего здоровья!» — говорится в сообщении больницы.

По информации Telegram-канала Amur Mash, во время выступления артист поранил палец на ноге, травма оказалось незначительной. Однако официального подтверждения этой информации нет. В медучреждении об этом также не упомянули.

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